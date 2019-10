Wenn die beste Nachricht zur Wirecard Aktie ist, dass diese nicht großartig in Richtung charttechnischer Unterstützungen bei 110,10 Euro und darunter abgestürzt ist, dann wissen die Anleger an der Frankfurter Börse: Der gestrige Handelstag war eine Enttäuschung. Mit einem zwischenzeitlichen Aktienkursanstieg auf 117,15 Euro hatte sich Wirecard am Donnerstagmorgen eine Chance erarbeitet, in Richtung 120,90 Euro oder auf ...