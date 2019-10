Ein schneller 4investors-Chartcheck zur Gazprom Aktie: Der russische Rohstoff-Titel arbeitet an einem Ausbruch über eine wichtige charttechnische Hürde. Mit dem gestrigen Kursanstieg auf 6,80 Euro im XETRA-Handel und einem Schlusskurs von 6,78 Euro steht die Signalzone mitten im Brennpunkt des Geschehens. Aktuelle Indikationen für Gazproms Aktienkurs notieren am Freitagmorgen bei 6,77/6,80 Euro und damit unmittelbar am ...