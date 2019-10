Die Aktie von JPMorgan Chase stellte ihre exzellente charttechnische Verfassung auch in den letzten Handelstagen unter Beweis und zog ihre Ausbruchsbewegung weiter gen Norden. Bereits in unserer letzten Kommentierung vom 22.10. thematisierten wir das Ausbruchsszenario in der Aktie und damit einhergehend das starke technische Kaufsignal, das sich mit dem Ausbruch auf neue Hochs generierte.

Zuletzt hieß es u.a. „[…] Damit hat der Ausbruch endlich Fahrt aufgenommen. In den nächsten Handelstagen muss es für die Aktie darum gehen, die Nachhaltigkeit des Ausbruchs zu bestätigen. Mit anderen Worten: Jeder Tag deutlich oberhalb von 120,0 US-Dollar ist ein guter Tag. Idealerweise gewinnt der Vorstoß sofort weiter an Höhe. Charttechnische Widerstände sind jenseits der 120,0 US-Dollar nicht auszumachen. Insofern steht die Tür aktuell offen. Auf der Unterseite sind die aus unserer Sicht relevanten Marken unverändert bei 117,0 US-Dollar und 112,0 US-Dollar zu finden.“

Mittlerweile hat sich die Aktie auf 125,0 US-Dollar vorgearbeitet und damit einen weiteren (psychologisch) relevanten Meilenstein erreicht. Das Ausbruchsszenario manifestiert sich zusehends. Bislang stemmt sie sich zudem gegen die an den US-Aktienmärkten immer deutlich werdenden Konsolidierungstendenzen. Das ist zweifelsohne ein weiterer Beweis der technischen Stärke. Die Frage ist natürlich, wie lange das dann noch gut gehen wird, sollten die US-Märkte tatsächlich in eine Konsolidierung eintreten.

Kurzum: Die Aktie macht unverändert einen starken technischen Eindruck. Rücksetzer spielen sich nun idealerweise oberhalb von 120,0 US-Dollar ab. Unter die 117,0 US-Dollar sollte es jetzt nicht mehr gehen, anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Für die Oberseite gilt weiterhin: Charttechnische Widerstände sind nicht auszumachen. Die Bewegung ist mittlerweile allerdings überkauft.