Zu Monatsbeginn fiel die Aktie des US-Ölkonzerns aus der bis dato dominierenden Handelsspanne heraus und bildete schließlich im Bereich von 110,0 US-Dollar ein markantes Tief aus. Seitdem kämpft sie sich wieder nach oben… Spätestens in der nächsten Woche wird diese Erholung auf den Prüfstand kommen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 11.10. hieß es u.a. „[…] Die Aktie ist zuletzt in Bedrängnis geraten. Der Verlust der wichtigen 115er Marke sowie der Umstand, dass sich der Wert nach dem Unterschreiten der 200-Tage-Linie bereits deutlich von dieser entfernt hat, trüben das Chartbild ein. Eine rasche Rückkehr in die ehemalige Handelsspanne könnte die Situation wieder etwas beruhigen.“

Die Rückkehr über die 115,0 US-Dollar gelang mittlerweile, was zweifelsohne das Chartbild wieder aufhellte. Seit Tagen arbeitet die Aktie bereits daran, sich von der Marke von 115,0 US-Dollar in Richtung 120,0 US-Dollar zu lösen. Doch dieses Unterfangen gestaltet sich bislang vergleichsweise zäh. So ging der Wert mit knapp 117,5 US-Dollar aus dem gestrigen Donnerstagshandel (24.10.).

Dabei wäre die Rückeroberung der 120,0 US-Dollar aus charttechnischer Sicht der nächste wichtige Schritt. Neben einem wichtigen Horizontalwiderstand verläuft in diesem Bereich auch die 200-Tage-Linie. Am 01.11. wird das Unternehmen seine Q3-Daten der Öffentlichkeit präsentieren. Es ist aus unserer Sicht eher unwahrscheinlich, dass sich im Vorfeld der Daten überbordender Optimismus breit machen wird. Insofern könnten die 120,0 US-Dollar der aktuelle „Deckel“ sein. Nach den Zahlen muss die Lage (gegebenenfalls) neu bewertet werden. Aus charttechnischer Sicht wäre der Verbleib über der Marke von 115,0 US-Dollar wichtig, in jedem Fall gilt es, die Ausbildung neuer Tiefs zu verhindern…