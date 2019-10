Platin löste kürzlich eine überaus spannende Chartkonstellation über einen aufwärtsgerichteten Bewegungsimpuls auf. Dass es sich hierbei womöglich nicht nur um eine „Eintagsfliege“ handeln könnte, zeigt ein Blick auf den Chart, denn der Ausbruch hat ein erstes wichtiges Etappenziel erreicht.

Mitte dieses Jahres begann Platin zunächst damit, einen „gemächlichen“ Aufwärtstrend auszubilden. Zwischenzeitlich kam aber Dynamik in die Angelegenheit. Das Edelmetall löste sich eindrucksvoll von diesem Aufwärtstrend und erklomm neue Höhen in der Nähe der 1.000 US-Dollar-Marke. Es folgte dann allerdings eine „ruppige“ Korrektur, in deren Verlauf Platin auf seinen Aufwärtstrend zurückfiel.



Zuletzt notierte Platin zwischen 875 US-Dollar und 900 US-Dollar und bildete hierbei eine ansteigende Dreiecksformation (orange) aus, wobei dessen untere Begrenzung mit dem Aufwärtstrend zusammenfiel, während die obere Begrenzung vom massiven 900er Widerstand gebildet wurde.

Mit ansprechender Dynamik erfolgte kürzlich der Ausbruch aus diesem Dreieck. Dieser Ausbruch erlangte weitere Relevanz, nachdem er die 925 US-Dollar überschritt. Platin muss nun jedoch nachlegen und im Idealfall die 925 US-Dollar verteidigen. In jedem Fall ist ein erneuter Rücksetzer unter die 900 US-Dollar zu vermeiden. Auf der Oberseite liegen nun die nächsten potentiellen Bewegungsziele im Bereich von 950 bis 990 US-Dollar.