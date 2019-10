Beyond Meat – ausgemachte Sache?

Bei Beyond Meat endet am 28. Oktober die sogenannte Lock-Up-Periode. In dieser Zeit dürfen Erstinvestoren und Mitarbeiter ihre Aktien nicht frei verkaufen. Am 28.10 kommt also eine große Menge Aktien zum Free-Float dazu. Einige Börsianer prognostizieren damit einen sicheren Kursverfall. Wir sind uns da nicht so sicher und haben im Exklusivbereich die passende Statistik zu IPOs und deren Verhalten vor, während und nach dem Lock-Up verschickt. Unsere offensive Empfehlung ist daher der Discount-Call HZ4891