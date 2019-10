Ein paar interessante charttechnische Analyse-Fakten zur Aktie der Deutschen Bank: In den letzten Tagen hat der Aktienkurs des DAX-notierten Bankkonzerns bei bei 7,05/7,07 Euro eine stabile Unterstützung aufgebaut. Der heutige Freitag ist der siebte Tag in Folge, an dem sich das Papier oberhalb dieser Marke aufhält, die an fünf dieser sieben Tage erfolgreich getestet wurde. Knapp darunter liegende charttechnische ...