Fondsmanager über Syrien-Konflikt: Ist der Aufschwung in der Türkei gefährdet?

Die Wirtschaft in der Türkei zog zuletzt wieder an. Nun schürt der Syrien-Konflikt neue Ängste bei Anlegern, sagt Reza Karim, Fondsmanager bei Jupiter Asset Management. Bis vor kurzem schien es der Türkei entgegen allen Erwartungen wieder gut zu gehen. Die Inflation war von 25 Prozent im vergangenen Jahr auf 9 Prozent zurückgegangen. Die Zentralbank hatte es zudem geschafft, die Zinsen um 750 Basispunkte zu senken, was den schuldengetriebenen Wachstumsmotor des Landes wieder in Gang brachte.



Reza KarimBild: Jupiter AM





Und die Regierung hatte gleichzeitig Maßnahmen getroffen, um den Zustand des Bankensystems zu verbessern. Infolgedessen zogen die Investitionen wieder an und die türkische Unternehmensverschuldung ging auf etwa 13 Prozent (YTD) zurück. Die Inflationsrate liegt wieder auf dem Niveau von vor der Krise im vergangenen Jahr.Dann kehrte sich die Situation erneut um. Das Verhältnis zwischen der Türkei, den USA und den Kurden ist kompliziert. Die USA sind mit der Türkei verbündet und nutzten die Kurden, um den sogenannten Islamischen Staat (IS) zu bekämpfen. Die Türkei betrachtet sowohl die Kurden als auch den IS als Feinde, und jetzt, da die Bedrohung durch den IS größtenteils verschwunden ist, bekämpft die Türkei die Kurden in Syrien.Damit befinden sich die USA in einer unangenehmen Lage. Sie hatten versucht, sich aus Syrien zurückzuziehen, denn Truppen vor Ort sind innenpolitisch äußerst unpopulär. Das hat der Türkei den Raum eröffnet, in Syrien zu agieren. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die USA in eine Lage gebracht werden, in der sie sich auf die Seite eines wichtigen strategischen Verbündeten in einem Konflikt mit einem anderen stellen müssen.Es gibt keine einfache Option für die USA, und die US-Regierung scheint sich selber nicht sicher zu sein, was nun zu tun ist. Das Land drohte zuletzt mit umfassenden Sanktionen, die sich tatsächlich aber als recht überschaubar erwiesen.Die türkische Währung reagierte angesichts der Inkonsistenz der US-Politik ziemlich stabil. Seit neun Jahren beschäftigen wir uns mit türkischen Anleihen und seitdem bestand immer die Angst, dass das Land große Probleme bekommt. Diese Befürchtungen werden durch die Auslandsverschuldung der Türkei von 450 Milliarden US-Dollar, die kurzfristige Verschuldung von 126 Milliarden US-Dollar und die Nettoauslandsverbindlichkeiten von 340 Milliarden US-Dollar untermauert.Das sind sehr große Zahlen für ein Land, das in der Regel ein Leistungsbilanzdefizit aufweist. Die Türkei braucht einen konstanten Zufluss von US-Dollar, um ihre Schulden weiter zu refinanzieren. Daher sind sowohl die Währung als auch die gesamte Wirtschaft verwundbar.Der Punkt ist, dass die Türkei trotz dieser Zahlen geostrategisch sehr wichtig ist. Es ist das Tor zu Europa, wodurch die Verknüpfungen zu europäischen Banken stark sind. Und obwohl die US-Rhetorik oft dagegen wettert, bleibt dies zahnlos, weil die USA nicht wollen, dass die Türkei stattdessen eine Partnerschaft mit Russland eingeht. Viele Großmächte haben ihre Verbindung zur Türkei und ein Interesse daran, dass das Land lebensfähig bleibt.Über den Autor:Reza Karim ist Assistant Fund Manager bei Jupiter Asset Management.