MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist im Oktober stabil geblieben. Das Ifo-Geschäftsklima verharrte auf dem Stand des Vormonats von 94,6 Punkten, wie das Forschungsinstitut am Freitag in München mitteilte. Damit bleibt das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer auf niedrigem Niveau. Im August hatte der Ifo-Index noch den tiefsten Stand seit Ende 2012 erreicht. Nach Einschätzung von Ökonomen ist weiterhin keine Trendwende zum Besseren in Sicht.

Analysten hatten für Oktober einen Dämpfer erwartet. Sie waren im Schnitt von einen leichten Rückgang auf 94,5 Punkte ausgegangen. Im Verarbeitenden Gewerbe habe der Abwärtstrend beim Geschäftsklima vorerst gestoppt werden können, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. In diesem Bereich habe es sogar einen Anstieg gegeben.