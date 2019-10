FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am letzten Tag einer weiteren starken Börsenwoche moderat nachgegeben. Dass die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Oktober laut Ifo-Daten auf Vormonatsniveau blieb, trübte die gute Laune der Anleger am Freitag etwas. Bis zur Mittagszeit sank der Dax um 0,28 Prozent auf 12 836,11 Punkte. Tags zuvor noch war er auf 12 914 Punkte und damit auf das höchste Niveau seit Juni vergangenen Jahres vorgestoßen. Dann begannen die Gewinne abzubröckeln.

In seiner dritten Gewinnwoche in Folge legte der Dax aktuell 1,6 Prozent zu. Seit Anfang Oktober, als die jüngste deutliche Aufwärtsbewegung begann, sind es in der Spitze 8,7 Prozent gewesen.