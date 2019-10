(Im letzten Satz des zweiten Absatzes wurde ein ausgefallenes Wort ergänzt.)

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An Asiens Börsen ist dem japanischen Aktienmarkt am Freitag etwas der Schwung ausgegangen. Der Nikkei 225 hatte zwar den Sprung auf ein neues Jahreshoch geschafft, legte am Ende aber nur noch etwas zu. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 0,22 Prozent auf 22 799,81 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Gewinn von 1,37 Prozent.

In Tokio gehörten die Aktien von Softbank am Freitag mit einem Minus von mehr als 1 Prozent zu den größten Verlierern im Nikkei. Der Mischkonzern müsse wohl Abschreibungen in Milliardenhöhe vornehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Grund seien deutliche Wertverluste bei seinem mit saudi-arabischen Geldern gestützten Fonds Vision Funds. Hier hätten sich unter anderem die Beteiligungen an dem strauchelndem Büroraum-Anbieter WeWork und am dem US-Mobilitätsdienstleister Uber negativ bemerkbar gemacht.