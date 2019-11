Gut geplant in den Tag. Mit dem W:O-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag. Hier unsere Top-5 für die nächsten 24 Stunden.

00:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 09/19.

TOP 2

02:45 Uhr, China: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/19.

TOP 3

13:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 10/19.

TOP 4

15:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/19; Bauinvestitionen 09/19.

TOP 5

Ohne Termin: USA: Pkw-Absatz 10/19.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 01.11.2019 Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Arbeitslosenquote 00:30 JPN Job/Bewerber Verhältnis 10:30 GBR Markit PMI verarbeitendes Gewerbe 13:30 USA Arbeitslosenquote 13:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 13:30 USA Arbeitslosenquote 13:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 13:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 13:30 USA Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 CAN Markit PMI Produktion 14:45 USA Markit PMI Herstellung 15:00 USA ISM bezahlte Preise 15:00 USA ISM verarbeitendes Gewerbe 17:00 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 18:00 USA FOMC Mitglied Clarida Rede 18:00 USA Fed Quarles Rede 19:30 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht



