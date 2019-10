Am Gesamtbild hat sich auch in den letzten Handelstagen nicht viel geändert. Noch immer will es der K+S Aktie nicht gelingen, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Die charttechnische Lage wirkt nach wie vor fragil, insofern muss man es sogar positiv herausheben, dass neue Bewegungstief zuletzt ausblieben.

Zumindest die Lage und die Stimmung am (deutschen) Aktienmarkt haben sich in den letzten Wochen deutlich aufgehellt. Der positive Einfluss auf die Vorstellung der K+S Aktie ist mit Blick auf die verbliebenen Belastungsfaktoren allerdings begrenzt.

Trotz der auch zuletzt eher schwachen Entwicklung gilt es dennoch, ein potentielles Erholungsszenario zu thematisieren. Zumindest mehren sich die Signale diesbezüglich. Um es noch einmal deutlich zu sagen; allenfalls eine technisch motivierte Erholung liegt unserer Meinung nach im Bereich des Möglichen. Über alles andere könnte man diskutieren, sollte der Wert die 15,0 / 15,5 Euro zurückerobern können…

Ein Test der 10,0 Euro ist nach wie vor noch nicht vom Tisch, doch zuletzt stabilisierte sich der Aktienkurs im Bereich von 12,0 Euro bis 13,0 Euro. Weiter nach oben wollte er bislang noch nicht. Spannend wird es sein, zu beobachten, was passiert, sollte der Wert die 13,0 Euro tatsächlich aushebeln können. Sollte es dazu kommen, bestünde immerhin die Chance auf eine Fortsetzung der Bewegung auf 14,0 Euro oder gar 14,5 Euro. Bislang scheint der Kurs jedoch im Bereich von 13,0 Euro gedeckelt zu sein, sodass die 12,0 Euro, die sich zuletzt als tragfähige Unterstützung präsentierten, nach wie vor im Feuer stehen. Die Ausbildung neuer Bewegungstiefs ist aus charttechnischer Sicht unter allen Umständen zu verhindern.