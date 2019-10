Nach knapp zwei Jahren einer zähen Seitwärtsphase ist das Wertpapier der US-Investmentbank JP Morgan & Chase mithilfe guter Quartalszahlen in dieser Woche über die obere Hürde ausgebrochen und hat damit ein lange favorisiertes Folgekaufsignal aufgestellt – siehe hierzu die Besprechung vom 16. Oktober 2019: „ JPMorgan Chase: Eintagsfliege oder kommt da noch mehr? “. Durch die Größe der aufgelösten inversen SKS-Formation basiert die weitere Auswertung auf mittel- bis langfristiger Sicht. Ein Long-Engagement dürfte entsprechend Zeit beanspruchen. Einer längeren Rallye dürfte jetzt nur noch wenig im Wege stehen, allerdings unterliegt auch dieser Titel naturgemäßen Grenzen.

Der Fahrplan steht

Ein Wochenschlusskurs oberhalb der Marke von 120,00 US-Dollar festigt die Position der Bullen. Oberhalb von 125,00 US-Dollar sollte als nächstes die Zielzone von 130,00 US-Dollar angesteuert werden. Nach einem anschließenden Pullback zurück zum Ausbruchsniveau von 120,00 US-Dollar könnte JP Morgan langfristig den Bereich am 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement und das Zielniveau von 136,77 US-Dollar ins Visier nehmen. Für ein derart ausgeprägtes Investment bietet sich ein Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC3NG1 geradezu an. Ein Wiedereintritt in die vorherige Seitwärtsbewegung mit einem Wochenschluss unterhalb von 117,00 US-Dollar würde hingegen Abgaben auf das Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 111,33 US-Dollar bedeuten.