Mit Fonds investieren – die goldene Regel

Lieber Leser,

noch immer sind die Zinsen in den meisten wichtigen Zonen der Welt erschreckend niedrig. So könne Sie mit Lebensversicherungen, Riester-Renten, Rürup-Renten, Sparbüchern, Sparbriefen oder Tagesgeldkonten kein oder kaum Geld verdienen. Wer in Immobilien investiert, muss zudem damit rechnen, dass es in den kommenden Jahren zumindest keine hohen Renditen mehr geben kann. Die Preise sind bereits explodiert – eine wahre Inflation bremst die künftigen Aussichten. Deshalb bleiben für die langfristige, seriöse Geldanlage aus meiner Sicht nur Fonds.

Ich zeige Ihnen gerne, warum Fonds die beste Geldanlage mittel- und langfristig sind, welche Märkte die besten sind und wie Sie die Fonds am besten im Depot platzieren.

Fonds: Die Nummer 1

Die Zinsen sind für alle bedeutenden Märkte wieder niedrig oder fallen weiter. Zum Herbst 2019 begann die nächste Zinssenkungswelle – für Sie ein Alarmzeichen.

Sinkende Zinsen an den wichtigsten Märkten

