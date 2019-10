Kupferbullen in Lauerstellung

Paris (www.aktiencheck.de) - Herrscht am Konjunkturhimmel eitel Sonnenschein, ist auch die Stimmung am Kupfermarkt in der Regel bestens - und umgekehrt. Denn kaum ein anderes Industriemetall reagiert so sensibel auf konjunkturelle Veränderungen wie Kupfer, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". [ mehr