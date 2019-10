Rund um die Wirecard Aktie wird immer viel heiße Luft produziert, was sich auch in der hohen Volatilität des Aktienkurses niederschlägt. Heute sieht dies anders aus: Es ist eine ungewöhnliche Ruhe zu sehen, in den Finanz-Medien und auch bei der Fintech-Aktie selbst. Kursrelevante Wirecard-News gibt es derzeit nicht. Die bisherigen Kursschwankungen des DAX-Titels am Freitag sind kaum der Rede wert. Bisher pendelte Wirecards ...