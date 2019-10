STEHT EIN ANSTIEG DES RIPPLES (XRP) UNMITTELBAR BEVOR?

XRP auf Erholungskurs. Kann XRP von der positiven Entwicklung von Ripple profitieren?

Auch die nach der Marktkapitalisierung drittgrößte Kryptowährung XRP konnte sich dem Kurssturz der digitalen Währungen am vergangenen Mittwoch nicht entziehen. Dabei fiel XRP vom Tageshoch bei 0,2955 US-Dollar binnen weniger Minuten bis auf 0,2371 US-Dollar, ehe sich die Kryptowährung wieder von seinem Tagestief entfernen konnte. Aktuell befindet sich der XRP-Token auf Erholungskurs und notiert gegen 15:30 Uhr bei 0,2831 US-Dollar - ein Plus von 3,73 Prozent in den letzten 24 Stunden. In dieser Woche verkündete Ripple-Chef Brad Garlinghouse, dass sein Unternehmen der Blockchain Association beigetreten ist. Außerdem veröffentlichte Ripple einen Quartalsbericht aus dem hervorgeht, dass die Nutzung von Ripples ODL (On-Demand Liquidity) durch Akquisition neuer Partner deutlich gestiegen ist. Dadurch erhöhte sich die Nutzung des XRP-Tokens um das Fünffache. Es bleibt weiterhin spannend, ob XRP von Ripples positiver Entwicklung in den vergangenen Wochen endlich profitieren kann. Im XRP-Chartbild zeichnet sich zunehmend eine mittelfristige Bodenbildung ab. Im Tageschart bildet sich möglicherweise eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) aus, aus der sich ein Kursziel bis auf 0,42 US-Dollar ableiten lässt. Die nächste Handelswoche wird zeigen, ob die inverse SKS-Formation ausgebildet wird.

Haftungsausschluss:

Die beigefügten Informationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Redaktionen wider. Neben Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen erhalten, die durch GBE brokers Ltd. erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für vertrauenswürdig halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Diese Information stellt keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.