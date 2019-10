WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit minimalen Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel um 0,01 Prozent auf 3154,47 Punkte. Die im Tagesverlauf gemeldeten Konjunkturdaten wirkten sich nicht nachhaltig auf die Börsen aus. Veröffentlicht wurde am Freitag der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex und Daten zur Verbraucherstimmung in den USA. Auch wichtige Unternehmensnachrichten lagen kaum vor, entsprechend hielten sich die meisten Kursbewegungen in Wien in engen Bandbreiten.

Die beiden größten Gewinner waren Addiko (plus 1,98 Prozent) und Porr (plus 1,65 Prozent). Aktien der Post stiegen bei gutem Volumen um 1,39 Prozent. Die größten Verlierer waren Marinomed mit einem Minus von 2,56 Prozent. Bawag verloren bei höheren Umsätzen 1,95 Prozent.