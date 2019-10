MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Vor dem Wochenende haben Investoren an Osteuropas Aktienmärkten Kursgewinne mitgenommen. In Warschau, Prag und Budapest fielen am Freitag die Notierungen, nachdem sie zuletzt teils kräftig zugelegt hatten. Lediglich in Moskau ging es weiter nach oben: Der RTSI Index rückte um 0,54 Prozent auf 1421,20 Punkte vor auf den höchsten Stand seit Anfang 2014.

In Warschau gab der Wig-30 um 1,44 Prozent auf 2463,82 Punkte nach. Der breiter gefasste Wig fiel um 1,18 Prozent auf 57 329,09 Zähler. Inmitten einer schwachen Stimmung an den osteuropäischen Aktienmärkten ging es auch mit der polnischen Börsen klar bergab. Zuvor wurden in Warschau jedoch vier Gewinntage in Folge absolviert.