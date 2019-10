Bitcoin steigt deutlich über 8000 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kryptowährung Bitcoin hat am Freitag deutlich zugelegt. Der Kurs stieg zuletzt auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 8525 US-Dollar. Zuvor hatte sie noch rund 1000 Dollar niedriger notiert. Auch andere Kryptowährungen wie Ether oder XRP verloren spürbar an Wert. Ein klarer Grund für den Anstieg war zunächst nicht ersichtlich.

Zuletzt war der Bitcoin noch unter Druck geraten. Die Unsicherheit um die von Facebook und anderen Unternehmen geplante Digitalwährung Libra belastete auch den Bitcoin. Das Vorhaben hat seit Bekanntwerden starke Kritik von Politik, Regulatoren und Zentralbankern auf sich gezogen. Einige wichtige Unterstützer wie der Bezahldienst Paypal sind mittlerweile abgesprungen, was den Erfolgsaussichten von Libra geschadet hat./jsl/he