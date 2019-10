US-Anleihen drehen ins Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag anfängliche Gewinne wieder eingebüßt und im späten Handel nachgegeben. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung auf Kursgewinne an den US-Aktienbörsen. Dort stieg der Nasdaq 100 Index vor dem Wochenende auf ein Rekordhoch. Auch schwächer als erwartet ausgefallene Daten zur Konsumstimmung von US-Verbrauchern im Oktober konnten die Anleihekurse nicht stützen.

Notenbanker hielten sich mit öffentlichen Äußerungen zurück, wie kurz vor einer Zinsentscheidung üblich. Ob die Fed Mitte kommender Woche ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr senken wird, ist noch umstritten. An den Finanzmärkten ist eine Zinssenkung überwiegend eingepreist. Notenbankexperten sind sich weit weniger einig. Eine klare Ansage aus der Fed selbst gibt es noch nicht.

Zweijährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,62 Prozent. Fünfjährige Papiere sanken um 6/32 Punkte auf 99 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,62 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 9/32 Punkte auf 98 14/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,80 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren büßten 17/32 Punkte auf 99 6/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 2,29 Prozent./bek/he