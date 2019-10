NEW YORK (dpa-AFX) - Für Aufsehen an den US-Börsen hat am Freitag Intel mit einem höheren Umsatzziel für das Gesamtjahr gesorgt. Anleger griffen daraufhin beherzt zu und sorgten für ein Kursplus der Aktie von gut 8 Prozent. Damit lagen die Papiere des Halbleiterkonzerns klar an der Spitze des Leitindex Dow . Dieser rückte um 0,57 Prozent auf 26 958,06 Punkte vor. Zwischenzeitlich hatte der Dow erstmals in dieser Woche den Anstieg über 27 000 Punkte geschafft. Der technologielastige Nasdaq 100

Börsianer verfolgen die Entwicklungen im Handelskrieg mit China weiter gespannt. US-Vizepräsident Mike Pence warf China zwar den Diebstahl von Betriebsgeheimnissen in großem Stil und weitere unfaire Handelspraktiken vor. Gleichzeitig zeigte er sich jedoch zuversichtlich, dass es den beiden größten Volkswirtschaften noch gelingen kann, auf der Basis von gegenseitigem Respekt ein umfassendes und faires Handelsabkommen abzuschließen. Die USA wollten Peking nicht aus dem globalen Wirtschaftssystem ausschließen, betonte Pence in einer Rede zur China-Politik der US-Regierung.

Der Nasdaq 100 stieg um 0,78 Prozent auf 8029,22 Punkte. Hier stützten die hohen Kursgewinne von Intel und die fortgesetzte Kurs-Rally der Tesla-Aktie. Diese legte um weitere 9,5 Prozent zu, nachdem sie am Vortag nach einem überraschenden Quartalsgewinn bereits um fast 18 Prozent nach oben geschnellt war. Der marktbreite S&P 500 S&P 500 stieg derweil um 0,41 Prozent auf 3022,55 Zähler und verpasste ein Rekordhoch nur um Haaresbreite./bek/he