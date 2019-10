Experten versagen in diesen Tagen. Weder führende Politiker noch Kommentatoren können derzeit absehen, was als nächstes in London und Brüssel passieren wird. Am Donnerstagabend hat Boris Johnson offiziell angekündigt, Neuwahlen zum britischen Unterhaus am 12. Dezember anzustreben. Sollte die Opposition sich dem verweigern, will er an jedem einzelnen Tag (»day after day after day«) für Wahlen

Der Beitrag Johnson setzt die Opposition unter Druck: Brexit oder Neuwahlen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Matthias Nikolaidis.