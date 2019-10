Wie erwartet beschloss die EZB gestern keine neuen geldpolitischen Massnahmen.

25.10.2019 - Wie erwartet beschloss die EZB gestern keine neuen geldpolitischen Massnahmen. Mario Draghi nutzte seine letzte Pressekonferenz als EZB-Präsident, um die geldpolitischen Entscheidungen in seiner 8-jährigen Amtszeit im Allgemeinen sowie die im September beschlossenen neuen Lockerungsmassnahmen zu verteidigen. Draghi spielte den Dissenz im EZB-Rat herunter und trat versöhnlich auf. Hinweise auf die weitere Zinspolitik gab er keine. Wir gehen unverändert davon aus, dass die Notwendigkeit zusätzlicher geldpolitischer Stimuli in den nächsten Monaten nachlässt. Die EZB dürfte die Leitzinsen im Jahr 2020 daher nicht weiter senken.

Zinssitzung entpuppt sich als Non-Event

Nachdem der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi sein letztes geldpolitisches Feuerwerk bereits auf der Sitzung im September abgebrannt hatte, haftete der gestrigen EZB-Ratssitzung – der letzten unter dessen Vorsitz – bereits im Vorfeld das Etikett »Non-Event« an. Die begleitende Stellungnahme zur Zinsentscheidung bestätigte diese Einschätzung. Die Pressemitteilung fiel zwar deutlich kürzer aus als im September, war aber in den entscheidenden Punkten quasi wortgleich: die Leitzinsen bleiben unverändert (Einlagesatz -0,5%, Hauptrefinanzierungssatz 0,0%), das am 1. November startende Wertpapierkaufprogramm von 20 Mrd. EUR pro Monat ist zeitlich unbefristet und soll ebenso wie die Forward Guidance so lange beibehalten werden, bis erkennbare Fortschritte bei der Inflationsentwicklung zu sehen sind. Aus ähnlichen Gründen behält die EZB ihren Easing Bias bei: Die Leitzinsen sollen auf dem aktuellen Niveau oder niedriger liegen, bis eine »hinreichende und robuste Konvergenz des Inflationsausblicks gegen das Inflationsziel« gegeben ist. Allerdings bleibt weiter im Unklaren, was genau die Währungshüter unter einer hinreichenden und robusten Konvergenz verstehen. Wäre es beispielsweise ausreichend, wenn sich die Inflationsrate erkennbar auf das Inflationsziel zubewegt oder muss das Ziel von 2% tatsächlich erreicht sein? Auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung betonte Mario Draghi mehrfach, eine ultraexpansive Geldpolitik sei unverändert geboten. Die Entscheidung vom September, zusätzliche monetäre Stimuli zu setzen, habe sich angesichts des weiter eingetrübten Konjunkturumfeldes bisher als absolut gerechtfertigt herausgestellt.