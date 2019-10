Während Gold die letzten Tage den Scheintoten mimt und erst gestern wieder etwas zum Leben erwacht ist, ergibt sich im Silber eine für uns sehr interessante Situation. Der von uns gesetzte Zielbereich wurde Freitag Morgen erreicht.

Wir haben Anfang 2019 unser Tradingsystem und den Aufbau von Positionen grundlegend geändert und verfeinert. Es geht darum, nicht mehr einfach nur in den Markt zu springen, wenn man die Trendwende erwartet, sondern für die Bestätigung bestimmte Fibonacci-Levels abzuwarten, was die Sicherheit für das Primärszenario deutlich erhöht und damit gleichzeitig das Gewinnratio. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir seit 14 Trades in den Metallen nur Gewinne eingefahren haben. Um das ganz deutlich zu erwähnen, auch Glück gehört dazu!

Dann können solche Serien realisiert werden. Aber selbst wenn es 12 Gewinner bei 2 Verlierern wären, könnten wir damit aktuell gut leben.