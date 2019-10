Vielleicht wird die Geschichte dereinst vergleichsweise milde über die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen urteilen – trotz Schminkspiegel, Extrasitzplatz für schwangere Soldatinnen im Kampfpanzer und anderer wehrkraftzersetzender Maßnahmen. Denn ihre Nachfolgerin AKK (Name bekannt) wollte die abgewrackte von-der-Laien-Truppe nun an die vorderste Front in Gegenden schicken, die schon Peter Scholl-Latour und Karl May („Durchs wilde

Der Beitrag Blackbox KW 43 – „Sie säen und ernten nicht, aber wissen alles besser“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Stephan Paetow.