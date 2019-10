Börse Daily am Sonntag mit DAX, BASF, Infineon, Bechtle, Tesla, Netflix, Cisco, JPMorgan, Nvidia

die Aktie von BASF befindet sich seit Anfang Oktober in einem starken Aufwärtstrend. Seit dem Verlaufstief vom 4. Oktober bei 60,78 Euro ist der Titel fast in einem Stück bis aktuell über 70,00 Euro ansteigen. Am Freitag ging die Aktie mit einem Aufschlag von 0,77 Prozent bei 70,72 Euro aus dem Handel. Und ist damit deutlich überkauft! Die Aktie bewegt sich aktuell in sehr dünner Luft.

Der Titel könnte noch etwas weiter hochlaufen, um das nach oben hin noch offene Gap bei 71,86 Euro (ovaler Kreis im Chart) zu schließen. Spätestens hier sollte die Aktie aber wieder nach unten abdrehen. Im Bereich von 70,60 Euro bis 71,90 Euro bietet sich daher eine Short-Position an. BASF musste im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von zwei Prozent im Jahresvergleich auf 15,23 Milliarden Euro (VJ: 15,60 Mrd.) hinnehmen.