Die Siltronic-Aktie markierte Ende August bei 54,60 Euro ein Tief. Der seitdem vollzogene Anstieg wurde in der vergangenen Woche fortgesetzt. Das bisherige Hoch dieser Bewegung wurde am 24. Oktober bei 84,56 Euro markiert. Ein am Freitag unternommener Versuch der Bullen, dieses Hoch zu überwinden, scheiterte aber zunächst.

