Das neue Best-in Express Plus-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index ermöglicht in den nächsten neun Wochen einen optimalen Einstiegszeitpunkt in den Index.

Üblicherweise gelingt es weder professionellen Investoren als auch Privatanlegern nicht, Aktien oder Indizes am Tiefpunkt zu kaufen und am höchsten Kurs zu verkaufen. Dieses Idealszenario kann auch das neue HVB-Best in Express Plus-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index nicht anbieten. Allerdings besteht bei diesem Zertifikat die Chance, zu einem möglichst günstigen Zeitpunkt in den EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) einzusteigen.

Im Gegensatz zum (theoretisch) unbegrenzten Gewinnpotenzial des direkten Indexinvestments können Anleger mit diesem Zertifikat auch bei einem Indexrückgang hohe Jahresrenditen erwirtschaften.