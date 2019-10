Die Exploration und Förderung von Seltenen Erden ist wirtschaftlich von hoher Bedeutung und aufgrund der politischen Spannungen zwischen dem größten Produzenten China und den USA, gewinnen die Rohstoffe auch politisches Interesse.

Mkango Resources Ltd. (ISIN: CA60686A4090 / TSX-V: MKA) ist ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen und konzentriert sich auf Seltene Erden und die damit verbundenen Mineralien in Afrika. In der Republik Malawi hält die Gesellschaft Anteile an vier exklusiven Prospektlizenzen mit den Namen ‚Phalombe‘, ‚Thambani‘, ‚Chimimimbe Hill‘ und ‚Mchinji‘.

Seit Jahrzehnten im Fokus: ‚Songwe Hill‘

Das Hauptexplorationsziel der 51 %igen ‚Phalombe‘-Lizenz ist die ‚Songwe Hill‘-Seltene Erden-Lagerstätte mit einer Karbonatithaltigen Seltene Erden-Mineralisierung. Laut Unternehmen wurden dort bereits Explorationen in den späten 1980er Jahren durchgeführt. Mkango ist dort also das erste Unternehmen und hat im November 2015 eine aktualisierte Vor-Machbarkeitsstudie für das Projekt fertiggestellt. Mittlerweile läuft auch die Machbarkeitsstudie, deren erste Phase ein Diamantbohrprogramm über 10.900 m umfasste.

Quelle: Mkango Resources

Partner trägt Kosten und Risiken

Im Rahmen einer Partnerschaft mit Talaxis hat Mkango eine Vereinbarung geschlossen, die vorsieht, das Talaxis die Machbarkeitsstudie für ‚Songwe‘ vollständig finanziert. Gegen Übernahme von Kosten in Höhe von 12 Mio. GBP hat Talaxis einen 49 %igen Anteil am Projekt erhalten. Darüber hinaus hat Talaxis die Option weitere 26 % der Anteile zu erwerben, indem der Partner die Finanzierung der Projektentwicklung, einschließlich der Eigenkapitalkomponente, übernimmt. Im Fall der Ausübung dieser Option durch Talaxis hält Mkango einen restlichen Anteil von 25 %. Talaxis konzentriert sich auf Ressourcen, die für Lieferketten mit umweltfreundlicher Technologie von entscheidender Bedeutung sind und verfügt selbst über ein Umfangreiches Vertriebsnetz in Asien und weiteren Regionen weltweit.

Quelle: Mkango Resources

Zusammenarbeit weitet sich aus

Die Zusammenarbeit mit Talaxis sieht auch weitere Investitionen in anderen Projekten vor. Durch die Investition von weiteren 2 Mio. GBP wird Talaxis eine 49 %ige Beteiligung an Maginito Ltd. erwerben, einer neuen Tochtergesellschaft von Mkango, die sich auf Neodymlegierungspulver, Magnete und andere Technologien konzentriert, so das Unternehmen. Dazu gehört auch die im September 2017 angekündigte Zusammenarbeit mit Metalysis Ltd., die sich auf fortschrittliche Legierungen konzentriert, die Neodym oder Praseodym mit anderen Elementen zur Herstellung von Permanentmagneten verwenden.

Wachstumsmärkte sorgen für Potenzial

Permanentmagnete sind kritische Materialien für verschiedene Wachstumsmärkte, wie z.B. Elektrofahrzeuge und Windturbinen. Neodym ist eine relevante Seltene Erden Komponente bei dem Projekt ‚Songwe‘. Bislang hat Talaxis laut Angaben 1 Mio. GBP für eine 24,5 %ige Beteiligung an Maginito investiert und Mkango hält somit noch die übrigen 75,5 %. Die wichtigsten Explorationsziele in den verbleibenden drei zu 100 % gehaltenen Lizenzen von Mkango sind in der ‚Thambani‘-Lizenz Uran, Niob, Tantal und Zirkon, in der Lizenz ‚Chimimbe Hill‘-Nickel und Kobalt sowie in der ‚Mchinji‘-Lizenz Gold, Nickel, Kobalt und Graphit.

Quelle: Mkango Resources

Wer also eine Depotbeimischung im Rohstoffbereich mit einem attraktivem Chance/Risiko-Verhältnis sucht, der kann mit Mkango ein Investment nur knapp über Kassenbestand tätigen.

