Nachdem die Schweizer Notenbank die Wechselkursgrenze vom Euro zum Schweizer Franken bei 1,20 CHF aufgehoben hatte, krachte das Paar förmlich. Im Frühjahr 2018 gelang ein Retest dieser Kursmarke, seitdem tendiert EUR/CHF wieder in einem Abwärtstrend. Dieser hatte bis August/September Kursverlust auf 1,0811 CHF zur Folge, in diesem Bereich begannen Käufer sich jedoch an einem Boden zu versuchen. Dieser scheint auch mit jedem weiteren Kursgewinn immer mehr an Form anzunehmen, ein Long-Investment könnte auf Sicht der nächsten Wochen durchaus ein attraktives Renditepotenzial hervorbringen. Bis zu den nächstgrößeren Widerständen ist noch reichlich Platz vorhanden, auf jeden Fall sollten investierte Anleger bei ihren bestehenden Positionen die Stopps nun merklich nachziehen.

Solange die seit August/September bestehende Aufwärtsbewegung bei EUR/CHF anhält, sind weitere Kursgewinne zunächst bis an den 50-Wochen-Durchschnitt (fallend) bei aktuell 1,1142 CHF vorstellbar, darüber könnte es sogar bis an das markante Widerstandsniveau bestehend seit September letzten Jahres bei 1,1184 CHF weiter rauf gehen. Bestehende Long-Positionen sind nun mit einer deutlich höheren Verlustbegrenzung abzusichern, das Niveau von 1,0930 CHF erscheint sinnvoll. Selbiges Stopp-Niveau kann auch für frische Long-Positionen beispielsweise bei einem Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF5HB3 angesetzt werden. Anschließend muss die Sachlage neu bewertet werden, ein Abpraller an der übergeordneten Zielzone von 1,1184 CHF sollte später zwingend einkalkuliert werden. Ein Rücksetzer des Paares unter das Niveau von 1,0960 CHF nährt hingegen die Wahrscheinlichkeit eines Kursrücklaufs zurück an die Jahrestiefs von 1,0811 CHF.