Harley-Davidson - Motorradhersteller auf der Überholspur, legt Harley jetzt den nächsten Gang ein?

Aktuelle Konsoldierung nach dem Aufwärtsgap ist als bullisch zu werten!

Symbol: HOG ISIN: US4128221086

Rückblick: Harley Davidson benötigt wahrscheinlich keiner näheren Vorstellung, trotzdem möchte ich euch hier ein paar Key-Facts aufführen: Der amerikanische Motorradhersteller wurde 1903 in Milwaukee, Wisconsin, von William S. Harley und Arthur Davidson gegründet. Von Beginn an wurden ausschließlich Motorräder produziert und Harley ist somit einer traditionsreichsten und ältesten Hersteller der Welt. Mit 5.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 5,7 Mrd. USD, unter dem Strich blieb ein Gewinn von 531 Mio. USD stehen. Mit den letzten Quartalszahlen veröffentlicht am 22.10. konnte Harley-Davidson positiv überraschen und einen Umsatzanstieg von 13,2 % zum Vorjahres-Quartal vermelden. Anleger quittierten dies mit einem Aufwärtsgap von knapp 6 % und so konnte die Aktie den seit mehreren Monaten bestehenden Widerstand bei 37 USD überspringen. Aktuell konsolidiert die Aktie in Form eines gleichschenkligen Dreieckes über dem Widerstand.