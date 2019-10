Der Leitindex S&P 500 am Freitag auf Schlusskursbasis mmit einem neue Allzeithoch - aber gleichzeitig gab es noch nie so geringe Handelsvolumen wie in der letzten Woche! Dazu die Volatilität (VIX) seht tief - scheinbar existieren kaum Risiken für die Märkte. Für die Bullen spricht die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die Fed und die Hoffnung auf eine Vertständigung im Handelskrieg - für die Bären die eher durchwachsene US-Berichtssaison, der Streß am Repo-Markt (was ist die wirkliche Ursache?) und die schwache Lage der Konjunktur. Während heute einmal mehr der Brexit im Vordergrund steht, ist der Höhepunkt der Woche der Mittwoch mit der Fed-Entscheidung (Zinssenkung wahrscheinlich) und den Zahlen von Apple..

Das Video "Volatilität, Volumen, Märkte!" sehen Sie hier..