Ein schneller Blick auf die charttechnische Lage der Wirecard Aktie im 4investors-Chartcheck: Nach dem kleinen Verkaufssignal vom Freitag scheint sich der DAX-Wert stabilisieren zu können. Aktuelle Indikationen notieren bei 115,05/115,30 Euro, nachdem das Papier am Freitag mit 114,50 Euro ins Wochenende gegangen war. Bisher gibt es keine wesentlichen neuen Wirecard-News, doch das dürfte sich in den nächsten Tagen ändern. Am 6. ...