Der Internet-Riese Alphabet versucht neben dem äußerst lukrativen Business seiner Tochter Google weitere Geschäftsfelder zu entwickeln (youtube, das Cloudgeschäft und weitere geschäftliche Versuchsballons, die als „other bets“ bezeichnet werden). Am meisten Publicity bekommt hier die Tochter Waymo, die aktuell mit großem Vorsprung vor den Konkurrenten Software für autonomes Fahren entwickelt. Einige Analysten verlieren jedoch langsam die Geduld, nachdem die sogenannten „Other Bets“ enorme Summen an Cash verbrennen. Hier werden Summen von 1 Milliarde US-Dollar pro Quartal geschätzt. Dennoch konnte Alphabet (Ex Google) die EPS auf 14,21 US-Dollar erhöhen (26.10.2019). JP Morgan sieht den Kurs auf 12 Monate bei 1420 US-Dollar.

Ab Anfang 2018 befindet sich der Kurs in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung, die nach unten im Bereich der magic number von 1000 US-Dollar unterstützt wird. Nach oben hin ist die Range im Bereich um 1270 US-Dollar begrenzt. Seit 7. Juni 2019 bewegt sich der Kurs innerhalb der Range in einem Aufwärtstrend und hat den starken Widerstand bei 1240 US-Dollar überwunden. Der Widerstand bei 1270 US-Dollar dürfte in Anbetracht der veröffentlichten Zahlen auch bald Geschichte sein. Die Chancen stehen besser, ein neues all time high bei 1340 US-Dollar innerhalb der nächsten 4 Wochen zu erreichen, als wieder die 1240 US-Dollar am Weg nach unten zu passieren. Fällt jedoch die Marke rund um 1240 US-Dollar, sollte sich der Kurs bei der nächsten Unterstützung um den Wert 1220 US-Dollar einpendeln.