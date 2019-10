Lanxess startet mit Kaufsignal in den Herbst

In der abgelaufenen Besprechung zu Lanxess vom 22. Oktober 2019: „Lanxess: Woche der Entscheidung!“ wurde auf eine mögliche Ausbruchsbewegung über ein äußerst wichtiges Triggerniveau auf mittelfristiger Basis hingewiesen. Zur Überraschung gelang es dem Wertpapier zum Ende der abgelaufenen Woche tatsächlich noch über das Niveau von 60,60 Euro zuzulegen und damit auf Wochenschlusskursbasis ein klares Kaufsignal zu aktivieren. Damit dürfte die seit Ende 2018 laufende Erholungsbewegung nun eine Fortsetzung erfahren, die nächsten Ziele auf der Oberseite sind bereits aus der letzten Analyse bekannt und dürften nun Schritt für Schritt abgearbeitet werden. Für Spätentschlossene bietet sich vermutlich die letzte günstige Gelegenheit noch aufzuspringen. Trotzdem sollte die anhaltende Volatilität wie in den letzten Wochen bereits gesehen nicht unterschätzt werden, das erfordert Nervenstärke und einen etwas weiteren Stopp.

Erwartungshaltung hoch!

Am 13. November wird Lanxess den nächsten Quartalszahlen veröffentlichen, bis dahin könnte sich das Wertpapier allerdings schon in den Bereich von 64,62 Euro abgesetzt haben. Übergeordnetes Ziel stellt die runde Marke von 70,00 Euro dar und kann beispielsweise über das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA44TV nachgehandelt werden. Die mögliche Gesamtrenditechance beläuft sich auf 150 Prozent, die bevorstehenden Quartalszahlen dürften in dem Papier jedoch für hohe Schwankungsbreite sorgen. Ein Kursrutsch unter 55,20 Euro würde hingegen für fortgesetzte Abgabebereitschaft der Aktionäre sprechen, Verluste auf und 49,00 Euro kämen dann nicht überraschend.