Dass einige Analysten den Kurssturz der Nokia Aktie nach den jüngsten Konzern-Quartalszahlen als völlig übertrieben gebrandmarkt haben, hatte am Freitag nicht dazu geführt, dass der Absturz ein Ende fand. Im Gegenteil: Nokias Aktienkurs lotete mit einem Tagestief bei 3,439 Euro noch einmal ein tieferes Niveau als am Donnerstag - dem eigentlichen Absturztag - aus. Am Ende des Tages ging der finnische Tech-Titel mit 3,441 Euro (-5,21 ...