Nach dem wir unsere Position in NatGas am 17.09.2019 bei $2.660 zu 50% gehedget hatten, da wir bei der erwarteten Abwärtsbewegung, die im Anschluss ihren Niederschlag fand, nicht wieder alle Gewinne an den Markt abgeben wollen, haben wir diesen hedge nun wieder aufgelöst und sind somit wieder voll auf der Longseite investiert. Wir schrieben dazu in einer Kurznachricht an unseren Verteiler letzte Woche:

Wer unsere Langfristprognose kennt weiß das wir Erdgas über 5 Dollar steigen stehen. Wir sprechen hier also von einem 100% Trade rein vom Kursgewinn her, der ein vielfaches bringen kann, wenn wir unsere Positionen noch mit 4-5 Nachkäufen aufstocken werden.

DAX mit festem Hebel folgen [Werbung] Ich erwarte, dass der DAX steigt... +25 +50 +129 Ich erwarte, dass der DAX fällt... -25 -50 -130 Verantwortlich für diese Werbung ist die Deutsche Bank AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.xmarkets.db.com. Disclaimer