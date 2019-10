Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenende gönnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine kleine Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Festmachen könnten Anleger diese These vor allem an zwei Argumenten: Zum einen der geringen Handelsspanne von lediglich gut 60 Punkten und zum anderen an dem am Freitag ausgebildeten Innenstab. [ mehr