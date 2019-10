An der Wall Street liegt ein Ausbruch auf ein neues Rekordhoch in der Luft und daher starten auch die Anleger an der Frankfurter Börse frohen Mutes in die neue Handelswoche. Die US-Notenbank wird am Mittwoch erneut an der Zinsschraube nach unten drehen, alles andere wäre eine große Überraschung. Sie wird aber auch versuchen, den Anschein zu zerstreuen, sie habe sich vor den Karren der amerikanischen Handelspolitik spannen lassen.

Solange der Deutsche Aktienindex über 12.804 Punkten notiert, ist ein Anstieg bis auf 13.391 Zähler möglich. Heute dürfte es aber erst einmal um das Vorwochenhoch von 12.915 Punkten gehen.

DAX mit festem Hebel folgen [Werbung] Ich erwarte, dass der DAX steigt... +25 +50 +129 Ich erwarte, dass der DAX fällt... -25 -50 -129 Verantwortlich für diese Werbung ist die Deutsche Bank AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.xmarkets.db.com. Disclaimer