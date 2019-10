FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag gleich zum Auftakt ein neues Hoch seit Juni 2018 markiert. Allerdings hielt sich die Kaufbereitschaft nach einer dreiwöchigen Kursrally in Grenzen: Kurz nach Handelsbeginn schaffte der deutsche Leitindex lediglich ein Plus von 0,18 Prozent auf 12 917,17 Punkte.

Der MDax für mittelgroße Werte gewann am Montagmorgen 0,32 Prozent auf 26 323,86 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es hingegen um 0,04 Prozent auf 3623,11 Zähler nach unten./gl/fba