US-Börsen bald auf neuen Rekordhochs?

Bullen behalten die Oberhand

Bullen behalten die Oberhand



Die Stimmung während der Berichtssaison in den USA ist weiterhin bullisch. Nun müssen noch Apple und Alphabet überzeugen, denn beiden Konzerne werden diese Woche ihre Unternehmensergebnisse abliefern. Bei Alphabet ist es heute Abend soweit und Apple meldet seine Zahlen am Mittwoch. Stärke in den beiden Aktien würde die Wahrscheinlichkeit auf neue Allzeithochs in den US-Indizes deutlich erhöhen.

Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.