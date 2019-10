Mit 1.500 Elektro-Golf startete der CarSharing-Anbieter WeShare von der VW-Tochter Urban Mobility International (UMI) Ende Juni in der Bundeshauptstadt. Seitdem sind die laut- und emissionslosen E-Golf zu einem festen Teil des Stadtbildes geworden. Bereits 2020 sei eine Expansion nach Hamburg und Prag geplant, so VW.

Felix Fahr, Unternehmenssprecher von WeShare, erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Der Service WeShare ist überaus erfolgreich in Berlin gestartet und verzeichnet stetig wachsende Nutzerzahlen. Unsere Kunden schätzen besonders den Ansatz des 100 Prozent elektrischen Carsharings, das eine emissionsfreie und geräuschlose Mobilität bietet und somit Komfort mit Nachhaltigkeit verbindet. Der Zuspruch zeichnet sich vor allem in hohen Aktivitätsraten und durchweg positivem Kundenfeedback und Bewertungen wieder.“ Genaue Kundenzahlen könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen, so Fahr.

Schon einmal hatte ein großer Automobilhersteller, die PSA Group, versucht, den Berliner Markt für Zero-Emission Carsharing zu erobern. Die Citroën-Tochter Multicity hatte von 2012 bis 2017 230 stationsunabhängige E-Autos in Berlin, musste sich jedoch 2017 wegen der mangelhaften Ladeinfrastruktur zurückziehen.

Laut dem ADAC haben alle großen Carsharing-Anbieter Elektrofahrzeuge im Programm: Von ShareNow (DriveNow und Car2go), über Sixt bis Flinkster (Deutsche Bahn). Darüber hinaus gebe es noch Carsharing-Anbieter, die nur auf E-Autos setzten wie z. B. WeShare, E-Wald oder my-e-car. Gunnar Nehrke, Geschäftsführer des Bundesverband CarSharing e.V, erläutert: „Der Elektro-Anteil im CarSharing ist 50-mal höher als in der nationalen Pkw-Flotte. Das zeigt: Die Anbieter wollen auf emissionsfreie Antriebe umstellen. Aber die Rahmenbedingungen stimmen noch nicht: Die Fahrzeuge sind immer noch zu teuer. Und für die Einrichtung von Ladeinfrastruktur an CarSharing-Stationen fehlt nach wie vor ein Förderkonzept.“

Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center Automotive Research der Universität Duisburg-Essen glaubt nicht an einen großen Durchbruch beim CarSharing. Exklusiv gegenüber wallstreet:online erklärte der Autoexperte: „CarSharing insgesamt hat eine Ernüchterung erfahren. Hohe Kapazitätskosten, schwierige Auslastung der Flotten, überwiegend Verluste bei Unternehmen. Was uns die Mobilitätsforscher gepredigt haben ist – wenn mal jetzt mal Berlin weglässt – kaum zu spüren und zu sehen. Die großen Hoffnungen sind geplatzt. Zero-Emission Carsharing ist aufgrund der hohen Kosten der Fahrzeuge und der Ladeinfrastrukturen noch schwieriger. Wir sollten davon nicht große Welle erwarten. Das Problem ist nicht das Zero-Emission-Fahrzeug, sondern der „überschaubare“ Erfolg des CarSharing.“

Autor: Ferdinand Hammer

