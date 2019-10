DiaMonTech will an die Börse - neue Technologie zur Blutzuckermessung

DiaMonTech will binnen drei Monaten an die Börse. Zum IPO will das Unternehmen eine Kapitalerhöhung im Volumen von 50 Millionen Euro platzieren, hinzu kommt - ebenfalls aus einer Kapitalerhöhung - eine Mehrzuteilungsoption von 15 Prozent. Den Erlös aus dem Börsengang will DiaMonTech insbesondere in die weitere Entwicklung des D-Pocket investieren, Unternehmensangaben zufolge ein laser-basiertes Gerät für die hochpräzise ...