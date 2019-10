2 Mega-Trends: Raumfahrt & Klima! Die besten Aktien!

Auch heute geht es um Klima-Gewinner. Zusätzlich möchte ich Dir wie versprochen die einzige deutsche Weltraum-Aktie kurz vorstellen. In meinem Video vom letzten Sonntag ging es um Richard Bransons Weltraum-Tourismus-Aktie Virgin Galactic (die aktuell noch unter dem obskuren Namen Social Capital Hedosophia gehandelt wird).

Aktien, die vom Klima-Trend profitieren sind hoch spannend. Hast Du mein Video am Mittwoch dazu gesehen? Aktuell analysiere ich gerade ein Unternehmen, welches massiv vom Klima-Trend profitieren wird und zusätzlich noch eine einzigartige Kombination aus extrem niedriger Bewertung, hohen Cashflows und hoher Dividende bietet.

Raumfahrt ist ein Thema, das am deutschen Aktienmarkt eher unterrepräsentiert ist. Es gibt natürlich den Riesen Airbus SE (ehemals: EADS). Mit einer Marktkapitalisierung von 96 Milliarden Euro würde das Unternehmen eigentlich in den DAX gehören - wenn es denn ein rein deutsches Unternehmen wäre. Offizieller Sitz sind aber die Niederlande und vor allem - hinsichtlich des heutigen Themas ist Airbus ja in erster Linie ein Flugzeugbauer und nur sehr bedingt ein Raumfahrtunternehmen.

Daher nur ein Satz dazu: Airbus ist aus meiner Sicht ein interessantes Investment. Bei Passagier-Großflugzeugen gibt es ja quasi ein Duopol aus Airbus und Boeing. Das alleine ist schon mal gut für die Margen und sorgt für einen nur sehr eingeschränkten Konkurrenzkampf. Das in Kombination mit dem starken Wachstum in der zivilen Luftfahrt hat für eine glänzende Performance der Aktie in den letzten zehn Jahren gesorgt:

Airbus Group (ISIN: NL0000235190)

Einerseits hat das dazu geführt, dass die Aktie mit einem 2019er-KGV von 21 kein Schnäppchen mehr ist - gerade auch im Hinblick auf die sich eintrübende globale Konjunktur.

Andererseits hat aber ja Boeing bekanntlich massive Probleme, was sich direkt positiv auf Airbus auswirken dürfte. Am Freitag kam die Meldung, dass Airbus mit der US-Billig-Fluggesellschaft Spirit Airlines einen Vorvertrag über bis zu 100 Mittelstreckenjets aus der A320neo-Modellfamilie unterzeichnet hat. Der Airbus A320neo und seine längeren und kürzeren Varianten sind die Konkurrenzmodelle zu Boeings modernisiertem Mittelstreckenjet 737 Max, für den seit März nach zwei tödlichen Abstürzen ein weltweites Flugverbot gilt.

Meine Einschätzung: Gute Halteposition. Eine kleine Dividendenrendite von aktuell gut 1,7% gibt es oben drauf.

