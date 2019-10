Ausgabepreis 28 Euro beim Börsengang vor drei Jahren. Anfänglicher Höhenflug bis auf 64 Euro. Hintergrund waren zum einen Übernahmespekulationen – angeblich hatte Amazon ein Auge auf die Internet-Apotheke geworfen – und die (Wieder-) Verheiratung mit der auf verschreibungspflichtige Medikamente spezialisierten Europa Apotheek. Inzwischen ist wieder Ernüchterung eingetreten, vor allem auch, weil die Gewinnschwelle noch auf sich warten läßt. Aktueller Kurs 37,65 Euro. Doch bald könnte Leben in die Bude kommen. Im kommenden Jahr startet in Deutschland das elektronische Rezept. Bislang schreiben die Ärzte ein Zettelchen, das dann auf den normalen Postweg an die Online-Apotheke geschickt werden muß. Das kostet Zeit sowie Porto, außerdem ist das Handling (einscannen etc.) umständlich. In Zukunft fällt dies alles weg, wenn die Rezepte per E-Mail versendet werden. Vorstandschef Stefan Feltens rechnet spätestens 2021 mit einem Umsatzschub. Mittelfristig soll Shop Apotheke Europe die 1-Milliarde-Umsatzmarke knacken. Dabei strebt der Vorstand eine Umsatzrendite (Ebit) von mindestens 6% an. Für den laufenden Turnus erwartet die Internet-Apotheke einen Anstieg der Erlöse um 30% auf rund 700 Millionen. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre sind die Umsätze mit durchschnittlich 50% jährlich gewachsen. Im April spielte eine Kapitalerhöhung 50 Millionen Euro für das weitere Wachstum ein. In den ersten neun Monaten kletterten die Erlöse um 31% auf 509 Millionen. Geschäftsschwerpunkt ist die DACH-Region mit 448 Millionen, das Segment „International“ mit den Märkten Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und den Niederlanden ist mit 61 Millionen noch deutlich kleiner, wächst aber mit zuletzt 80% besonders stark (DACH 26%). Das Wachstumspotential erscheint schier grenzenlos. Der adressierte europäische Markt hat ein Volumen von rund 180 Milliarden Euro. Eine weitere Expansion durch Zukäufe ist Teil der Geschäftsstrategie. Im Sommer übernahm Shop Apotheke nu3. Die Berliner haben sich auf Sportnahrung und Gesundheitsprodukte spezialisiert. Ungefähr die Hälfte der Aktien liegen beim Vorstand, in dem auch noch Gründer vertreten sind. Die Internet-Apotheke mit aktuell rund 5 Millionen aktiven Kunden muß noch beweisen, profitabel arbeiten zu können. Bei 338 Millionen Umsatz im ersten Halbjahr gingen unter dem Strich 21 Millionen verloren. Aktueller Börsenwert rund 500 Millionen. Keine „Apothekenpreise“ angesichts des hohen Wachstumstempos. Fazit: Die Digitalisierung macht auch vor den Apotheken keinen Halt. Setzen Sie auf einen der führenden Onlineanbieter.