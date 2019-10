DIC Asset meldet Immobilien-Zukäufe

DIC Asset meldet den Kauf dreier Immobilien im Gesamtwert von 106 Millionen Euro. Zwei der Objekte - eine vollvermietete Büroimmobilie in Hamburg sowie das Multi-Tenant Bürogebäudes „LaVie” in Düsseldorf - wurden für Immobilienfonds erworben. Das dritte Objekt, ein Nahversorgungszentrum in Stockstadt (Main) mit einem Kaufpreis von 25 Millionen Euro und mit über 11 Jahren Mietvertragslaufzeit, geht in das DIC-eigene Commercial ...