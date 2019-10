Anfang September konnte der Euro gegenüber dem Yen eine Erholung initiieren. Zwischenzeitlich nahm diese respektable Ausmaße an, doch nun scheint das Ganze ins Stocken geraten zu sein. Gewinnt der Yen jetzt wieder die Oberhand?

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 22.10. hieß es u.a. „[…] Der obere Chart zeigt deutlich, dass das Überschreiten des letzten Verlaufshochs zwar positiv zu bewerten ist, doch erst ein Ausbruch über die 123,7 JPY würde das Chartbild nachhaltig aufhellen. In dieser Zone türmt sich ein veritables Widerstandscluster auf. Neben einem massiven Horizontalwiderstand bewegt sich in diesem Bereich auch die 200-Tage-Linie. Die Aufgabenstellung ist daher klar. Der Euro muss über diesen Bereich. Auf der Unterseite sollte die 118,0 JPY als letztes Verlaufstief nicht mehr unterschritten werden. Sollte es darunter gehen, dürfte der Euro seine Aufwärtsambitionen bis auf Weiteres begraben.[…]“.

Zu einem Ausbruch über die 123,7 JPY kam es nicht, insofern hat der Euro den Befreiungsschlag verpasst. Immerhin gelang es der Gemeinschaftswährung bislang, die wichtige Unterstützung bei 120,0 JPY zu verteidigen.

In den nächsten Handelstagen stehen insbesondere aus Sicht des Yen eine Reihe wichtiger Daten an. So wird beispielsweise am Dienstag (29.10.) der Verbraucherpreisindex für den Großraum Tokio erwartet. Am Mittwoch werden die japanischen Einzelhandelsumsätze veröffentlicht, ehe am Donnerstag (31.10.) die Augen auf die Bank of Japan gerichtet sein dürften, die über die Leitzinsen entscheidet.

Kurzum: Aus charttechnischer Sicht sind auf der Oberseite die 123,7 JPY weiterhin von zentraler Bedeutung. Idealerweise geht es für den Euro jetzt nicht mehr unter die 120,0 JPY; in jedem Fall sollte das letzte Verlaufstief bei 118,0 JPY nicht unterschritten werden.