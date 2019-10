Angetrieben von starken Quartalsergebnissen legte die Intel-Aktie einen beherzten Zwischensprint an den Tag und jagte hierbei durch den bislang limitierenden Widerstandsbereich.

Bereits in unseren letzten Kommentierungen thematisierten wir an dieser Stelle ein ums andere Mal die Zone um 52,5 / 53,0 US-Dollar. Dieser ist nun (vorerst) Geschichte!

Rückblick. So hieß es in unserer Kommentierung vom 10.10. u.a. „[…] Das aktuelle Chartbild wird unverändert von der imposanten Doppeltopformation im Bereich von 52,5 / 53,0 US-Dollar dominiert. Ausgehend vom zweiten Hoch zog sich die Aktie zurück. Die aktuelle Konsolidierung könnte man in das Korsett einer bullischen Flagge (orange dargestellt) pressen, was wiederum Chancen auf der Oberseite offerieren könnte. Kurzum: Im besten Fall hält sich die Aktie oberhalb von 50,0 US-Dollar. Solange dieses der Fall ist, besteht die Chance auf einen erneuten Vorstoß in Richtung Doppeltop (53,0 US-Dollar). Auch ein Test der 47,5 US-Dollar wäre noch zu tolerieren, auch wenn dieses die Ausgangsposition nicht unbedingt komfortabler gestalten würde. Sollte es unter die 47,5 US-Dollar gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch über die 53,0 US-Dollar das Chartbild klären.“



Das Aushebeln des (ehemaligen) Doppeltops mischt die Karten aus charttechnischer Sicht nun neu. Die Perspektiven haben sich weiter aufgehellt. Dass der Ausbruch so dynamisch verlief, nährt nun die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Ausbruchsbewegung. Ein potentielles Bewegungsziel zeichnet sich bereits deutlich ab – der Bereich 57,5 / 59,5 US-Dollar und damit der Bereich des April-Hochs. Sollte es auch darüber gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Idealerweise spielen sich Rücksetzer nun oberhalb von 53,0 / 52,5 US-Dollar ab.